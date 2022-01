Saint-Lô. La Poste : près de 70 facteurs mordus par des chiens en 2017 en Normandie

69 morsures en six mois. Depuis janvier 2017, plusieurs dizaines de facteurs ont été victimes d'un chien agressif, lors de la distribution de courriers ou de colis (44 dans le Calvados, la Manche et l'Orne et 25 en Seine-Maritime et dans l'Eure). "Une cause majeure d'accident du travail", indique La Poste dans un communiqué en appelant à "l'esprit de responsabilité des propriétaires".

Évaluation comportementale de l'animal

La Poste rappelle d'ailleurs à ces derniers qu'elle dispose du droit de suspendre la distribution du courrier et que ceux-ci s'exposent, en cas de morsure, à trois visites obligatoires chez le vétérinaire (91,80€) ainsi qu'à une évaluation comportementale de l'animal (83€).

Avant d'en arriver là, quelques réflexes à adopter : assurez-vous que votre boîte aux lettres ou votre sonnette sont hors de portée de l'animal, attacher le chien lors de la tournée du facteur dans le quartier et fermer votre portail.

A LIRE AUSSI.

Calvados : le chien effraie tout le quartier, un voisin intervient