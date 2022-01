Après avoir accueilli l'EuroPolo 2007 et le chapionnat du monde 2014, la vallée du Trapsy à Thury-Harcourt (Calvados) sera de nouveau une place forte du kayak polo du vendredi 30 juin au dimanche 2 juillet 2017 en accueillant les finales des championnats de France. Au total, 600 athlètes dans 77 équipes s'affronteront dès 9h le vendredi pour remporter un titre de champion de France, dans les catégories senior et U18 homme et femme. Au total, il y aura 150 matchs en trois jours.

Le kayak polo, une discipline qui en rappelle d'autres

Mélange entre le kayak, le handball et le water polo, le kayak polo voit deux équipes de ciqn joueurs (chacun son embarcation) s'affronter sur un bassin avec deux buts. Les joueurs peuvent conduire le ballon avec leur pagaie ou leurs mains mais ne peuvent pas avancer lorsqu'ils sont en possession du ballon. Après deux mi-temps de dix minutes, l'équipe ayant marqué le plus de buts gagne. En plus des compétitions des ateliers de démocratisation du kayak polo seront proposés au public dont l'entrée est d'ailleurs gratuite : "Ce sera une fête du kayak polo, un sport spectaculaire, intense et rapide. Il y aura un enchaînement de matchs toute la journée qui permet de venir en voir n'importe quand", annonce Olivier Rousselet, directeur général de l'organisation.

