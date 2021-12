Fleury-sur-Orne. Calvados : après la rupture, il harcèle son ex au téléphone

Mercredi 21 juin 2017, un quadragénaire a été jugé par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour appels téléphoniques malveillants réitérés de mars à avril 2016 et pour dégradation volontaire d'un bien appartenant à autrui, à Fleury-sur-Orne (Calvados), au sud de Caen. Des faits commis de mars à avril 2016.

Il casse la boîte aux lettres

Après la rupture avec sa compagne, cet homme va multiplier les appels téléphoniques durant un mois (jusqu'à 40 messages par jour) à l'adresse de son ex, menaçant également à maintes reprises le fils de cette dernière.

Le mercredi 23 avril 2016, dans un accès de colère, il casse leur boîte aux lettres, coupe nombre de plantes et sectionne le fil de la box. "J'étais désespéré, explique le prévenu à la barre. Et je buvais beaucoup à l'époque. Le bail était au nom de ma compagne mais c'est moi qui payais tout. Je me suis retrouvé dehors. La boîte aux lettres était un symbole de la maison dans laquelle je ne pouvais plus vivre." Il ajoute qu'il a aidé le fils jusqu'à ce que celui-ci ne supporte plus sa présence et aille jusqu'à le frapper.

Couple reformé

La victime, qui a retiré sa plainte, est présente à l'audience et témoigne qu'elle a repris la vie commune avec le prévenu et rompu toute relation avec son fils pour éviter les conflits. Le parquet lui rappelle que le fait de retirer une plainte n'empêche pas les poursuites. Le procureur se montre inquiet quant à la teneur des textos extrêmement menaçants de la part d'un homme déjà condamné par le passé pour violences conjugales. Deux mois de prison avec sursis sont requis et 200€ de préjudice matériel.

Au final, la cour va entendre la plaidoirie de la défense qui sollicite la clémence car l'homme ne boit plus, travaille et la situation du couple est apaisée. Le quadragénaire est donc dispensé de peine.

