Saint-Aubin-lès-Elbeuf. Près de Rouen, le parc des Brûlins renait de ses cendres

Avec un hippodrome, un terrain de rugby et des cours de tennis, le parc des Brûlins a tout pour être une place forte des sorties et loisirs de l'agglomération elbeuvienne (Seine-Maritime). Pourtant, ce poumon vert de 17 hectares situé à cheval sur les communes de Saint-Aubin-lès-Elbeuf et de Cléon est petit à petit tombé en désuétude. Mais ça, c'était avant.

Près de 500 000 € d'investissements

Devenue propriétaire des lieux en 2014 contre un chèque de 327 000 €, la Métropole Rouen Normandie a commencé à donner une deuxième jeunesse au lieu. Notamment en abattant les vieux murs d'enceinte pour les remplacer par des grillages, "une transparence appréciée par tous car les gens se sentent plus en sécurité", note Jean-Marie Masson, le maire de Saint-Aubin.

Mais le plus gros des travaux reste à venir. Pour faire du parc "un pôle local d'animations", comme le souhaite son président Frédéric Sanchez, la Métropole va investir près de 500 000 € sur le site d'ici fin 2018.

Un parc pour tous

Pour faciliter l'accessibilité, environ 100 000 € seront dédiés à de nouveaux cheminements et à la création d'une nouvelle entrée sur l'avenue Pasteur. Si les mordus de turf et les aficionados de la petite balle jaune ne devraient pas connaître de changement pour le moment, les rugbymen du COR Elbeuf auront eux un terrain de bien meilleure qualité. Pour ne plus s'écorcher les genoux sur les pierres et la craie du sol, le terrain sera régénéré avec une couche de terre plus meuble pour un montant de 30 000 €.

Enfin, pour continuer d'attirer les sportifs et surtout les familles, une aire de jeux pour enfants et une aire de fitness seront prochainement installées dans le parc. Avec toutes ces petites attentions, le parc des Brûlins pourrait retrouver rapidement un public plus nombreux et plus varié.

