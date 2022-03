15 poids lourds vidés de leur chargement de viande de porc à la provenance incertaine en Mayenne jeudi soir

Ils l?avaient annoncé !

Les éleveurs porcins de la Mayenne frappent un grand coup ! plus de 300 éleveurs, mayennais, renforcés par quelques éleveurs sarthois interceptaient en début de nuit jeudi soir, sur les axes principaux du département de la Mayenne, 15 poids lourds transportant de la viande de porc non estampillée viande de porc française « VPF ».... tous les camions ont été vidés de leur chargement... 11 poids lourds ont été interceptés sur l?autoroute A 81 au niveau de la Gravelle .... Les éleveurs réclament une traçabilité des produits transformés.... Les produits étrangers tirent les prix vers le bas selon les producteurs qui ne cessent de réclamer que l?accord de l?interprofession sur la traçabilité et la mise en avant de la production française soit respectée enfin par les distributeurs notamment.



Et Hier les producteurs à l?appel des syndicats Fdsea et des Jeunes agriculteurs de l?Orne sont allés vérifier la provenance de la viande et les prix dans les grandes surfaces d?Intermarché et Leclerc d? Argentan et le Leclerc et Carrefour d?Alençon..... Certains prix de vente ont augmenté sur le b?uf, le porc... Mais les agriculteurs producteurs n?ont pas vu la couleur de ces augmentations !

Ils vont donc mener des actions sur le Salon de l?Agriculture, qui ouvre samedi à la Porte de Versailles, à Paris.

