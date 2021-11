Hors Normandie. L'Agenda en Normandie : lundi 5 juin 2017

MANCHE

Samedi 10 et dimanche 11 juin 2017 c'est la fête du football à Barneville-Carteret. Un événement organisé par le District de Football de la Manche et l'Union Sportive de la Côte des Isles. Au total ce sont 13 finales départementales disputées sur deux jours. Entrée gratuite. Plus d'infos au 0677807443.

Samedi 10 et dimanche 11 juin 2017 c'est le 5e festival du Voyage Montfarvillais à la Halle aux grains à Quettehou. Vous y trouverez deux jours de projections de films et de documentaires, courts ou moyens-métrages inédits, mais aussi encore parfois de diaporamas, accompagnés d'expositions et de stands. Un concert est également prévu samedi soir. Plus d'infos au 02 33 43 20 68.

CALVADOS

Pont-d'Ouilly est en ébullition pour la fête de la Pentecôte avec la fête foraine qui continue ce lundi 5 juin 2017 ou encore un défilé de char, une descente aux flambeaux et un feu d'artifice au bord de l'Orne.

Participez à une soirée de soutien au Soubock à Cauville ce vendredi 9 juin 2017. Pour aider le Soubock à continuer à faire vivre la musique vivante en milieu rural, vous viendrez profiter des bonnes vibrations offertes par trois formations live: USE ME, TÖL GREAV et POTLATCH! Participation libre/Tombola avec plein de cadeaux/Grillades-Saucisses-Frites sur réservation 07 87 24 11 07 avant ce lundi 5 juin 2017 au soir. Live dès 19h sans réservation.

ORNE

Le Tennis-Club Le Merlerault participera à la Fête du Tennis le samedi 10 juin, de 10h à 20h, avec différentes animations, sur les courts extérieurs et dans la salle couverte: Tennis, matchs d'exhibition, goûters, diffusion des finales de Roland-Garros et prêt de raquettes. Le public non adhérent au club peut participer gratuitement.

Après avoir triomphé à l'Olympia, Messmer le Fascinateur part à votre rencontre pour vous faire vivre une expérience interactive dont lui seul a le secret… De son regard perçant, et grâce à ses techniques d'hypnoses, de transfert d'énergie et de magnétisme, il invite le spectateur à lâcher prise et à flirter avec son subconscient. Là, le voyage se fait troublant, hors du temps et de l'espace. Messmer n'utilise aucun trucage. Sa force bienveillante suffit à vous transporter à la fois très loin, et tout près de ce que vous êtes. Retrouvez-le ce jeudi 8 juin 2017 au Parc Anova d'Alençon.