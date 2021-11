Animé par Michèle Guigot, l'atelier d'écriture de l'association des Amis du musée Flaubert a déjà donné le jour à deux pièces, Gustave est dans sa chambre inspirée par la jeunesse de Flaubert et Il s'appellerait Georges d'après les personnages secondaires de Mme Bovary. Cette fois, Michèle choisit pour sujet les abandons d'enfants au 19e siècle: un sujet grave pourtant abordé sous l'angle de la comédie.

Pourquoi avoir choisi cette thématique?

"Le musée consacre une salle entière à ce sujet. La salle des enfants abandonnées est particulièrement émouvante: on y trouve un tour d'abandon, les colliers d'identification des bébés abandonnés et les objets que les mères laissaient à l'enfant en espérant pouvoir le retrouver plus tard.

Au début de la pièce, notre héroïne Emilienne est contrainte d'abandonner son bébé. Nous ne voulions cependant pas faire un drame alors nous emmenons petit à petit le spectateur vers quelque chose de plus souriant. Pour cela, nous avons créé une galerie de personnage truculents notamment le personnel soignant de l'hôpital: le père de Flaubert, le célèbre chirurgien, apparaît même dans la pièce."

Comment cette pièce a-t-elle été vu le jour?

"Je conçois le scénario et les personnages en fonction des inscrits à cet atelier théâtre afin que chacun trouve sa place. Ils seront 16 acteurs à participer à cette pièce écrite sur mesure.

Parmi eux, nous avons fait à nouveau appel à la comédienne professionnelle Sophie Caritté dont nous apprécions le talent. C'est bien sûr elle qui tient le rôle-titre. Si je rédige la trame, c'est à chacun cependant d'étoffer son personnage et d'écrire son rôle. En atelier, nous rééquilibrons ensuite l'écriture pour créer une pièce homogène. "

Où jouez-vous cette pièce?

"Dans la salle de billard de la maison Flaubert! C'est pour nous très symbolique et très émouvant car c'est ici que Gustave jouait les pièces de théâtre de sa composition quand il était enfant. La pièce est jouée dans un premier temps à Rouen au musée Flaubert mais nous nous produirons ensuite à la salle des fêtes de Cailly, où nous sommes régulièrement invités, vendredi 9 juin 2017."

Pratique. 31 mai, 1e juin, 13 juin à 18h, 15 juin à 17h30 et 16 juin à 20h. Musée Flaubert à Rouen. Tarifs 6 à 12€. Réservation sur amismuseeflaubert@gmail.com

