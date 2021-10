Rouen. Darnétal : le trafiquant veut se repentir

Le 13 février 2017, la Police reçoit l'appel d'un riverain à Darnétal (Seine-Maritime) pour signaler que plusieurs jeunes s'affairent à ce qui lui semble être un trafic de stupéfiants. La Police met alors en place une surveillance des lieux qui confirme la régularité du délit. Ils décident d'intervenir et interpellent plusieurs jeunes gens, dont un qui semble vouloir s'éloigner. Sur lui sont découverts des paquets de résine de cannabis et une somme d'argent. On saisit son téléphone portable, qui montre plusieurs conversations dont le vocabulaire évoque des promesses et des preuves de revente, pour un montant de plusieurs centaines d'euros.

Son fournisseur identifié

Une dizaine de "clients" sont concernés. Une perquisition au domicile du prévenu s'avère infructueuse. Son fournisseur est cependant identifié puisqu'interpellé quelques jours auparavant et condamné pour trafic de stupéfiants. "Je reconnais avoir fait tout ce qu'on me reproche, mais j'ai complètement changé de vie maintenant", dit-il à la barre. Son casier judiciaire comporte plusieurs mentions alors qu'il était encore mineur, pour vols, effractions et refus d'obtempérer. Pour le Procureur, "le délit reste condamnable quand bien même le prévenu a pris conscience de ses actes". Pour sa défense, "le prévenu a fait toutes les démarches pour s'amender".

Reconnu coupable, le Tribunal le condamne à huit mois de prison assortis du sursis simple.

