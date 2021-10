Rouen. Ivre, il s'en prend à sa femme et sa fille près de Rouen

Dans la nuit du 11 mai 2019, la victime, conjointe du prévenu, est réveillée en sursaut par les cris du père de sa fille de 8 ans. Il semble s'acharner sur l'enfant sans raison apparente, sinon l'empire d'un état alcoolique certain. La victime intervient pour protéger son enfant, mais un pugilat s'engage entre les deux parents. Le prévenu pousse la mère et la saisit à la gorge en lui assénant des coups. Terrifiée, l'enfant va chercher un balai pour défendre sa mère, tente d'arrêter la furie de son père en lui en donnant quelques coups, mais le prévenu se débat et blesse sa fille à la cheville. La police est appelée au domicile conjugal à Darnétal (Seine-Maritime). Les agents arrêtent David Mauger, 39 ans, en état d'ivresse avancée, et le conduisent en garde à vue.

Une situation récurrente

Incapable de s'exprimer distinctement tant il a bu, il est placé en cellule de dégrisement, avant d'être entendu. Il prétend alors que sa femme boit plus que lui et l'agresse volontiers. À la barre du tribunal correctionnel de Rouen, lundi 13 mai, il avoue qu'il "n'arrive pas à arrêter l'alcool". Deux mentions figurent à son casier judiciaire pour violences et menaces de mort, le plaçant ainsi en état de récidive légale. Le procureur de la République déclare que le prévenu "manque cruellement de réflexion" et que "l'excuse de l'alcool n'est pas acceptable". La défense affirme en retour que le prévenu "a pris conscience du danger". À l'audience du lundi 13 mai 2019, le tribunal le condamne à une peine de six mois de prison ferme et prononce son maintien en détention.

