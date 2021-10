Falaise. Calvados : une femme insulte les gendarmes

Dans la soirée du samedi 4 mars 2017 les gendarmes sont appelés dans un immeuble de Falaise au sud de Caen (Calvados) par des voisins excédés par les cris poussés par une locataire dans la cage d'escalier.

Constatations purement personnelles

Arrivés à 21h15 ce soir là dans un immeuble de Falaise où une femme est en train de hurler dans les escaliers, les gendarmes ne parviennent pas à la calmer. Au contraire, l'hystérie de cette dernière monte d'un cran et sa fureur va se diriger vers les agents, leur assénant des constatations purement personnelles : "Vous êtes une bande de bons à rien ! des incapables, des incompétents ! Vous ne savez pas faire votre travail !" Le tout agrémenté d'un panel de noms d'oiseaux.

Elle se considère comme une victime

Convoquée à la gendarmerie quelques jours plus tard, elle refuse de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques, argumentant qu'elle n'est pas une délinquante et que dans cette histoire, c'est bien elle la victime. De plus, de son point de vue, elle n'a outragé personne.

Le tribunal en décide autrement la condamnant à 3 mois de prison avec sursis et à 450 euros d'amende.

