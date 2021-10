Caen. Tournée Ricard S.A Live Music au Cargö : entre rock, pop et électro

La tournée Ricard S.A Live Music mise sur l'éclectisme pour son édition 2017, mardi 2 mai 2017. Elle met par ailleurs en avant les lauréats de l'année, le groupe Lysistrata qui a remporté en janvier dernier la compétition. Se démarquant par un rock mature et survolté, le jeune trio sort un EP intitulé "Pale Blue Skin" le 31 mai prochain.

Electro, passionnément

Si vous ne connaissez pas encore Møme, comptez sur la soirée pour vous rattraper ! Møme redessine en effet les contours de l'électro et de la "chillwave" avec un son ultra efficace et frais. Son dernier album, "Panorama", a été composé en Australie et lui a permis de conquérir une large audience.

Autre signature musicale de la soirée, celle de Mai Lan : artiste hétéroclite à l'univers pluriel, Mai Lan s'apprête à sortir un nouvel album. Un extrait, "Vampire", révélé en janvier dernier, renouvelle son empreinte électro-pop.

Mardi 2 mai à 20h au Cargö. Gratuit sur réservation sur le site web www.ricardsa-livemusic.com

