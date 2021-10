Caen. Il vole un téléphone au carnaval étudiant de Caen : neuf mois de prison

Lundi 10 avril 2017 le tribunal de grande instance de Caen (calvados) a jugé en comparution immédiate un trentenaire marocain pour vol en récidive commis durant le carnaval des étudiants.

Dans la nuit du jeudi 6 au vendredi 7 avril 2017, le carnaval des étudiants bat son plein. L'individu repère une jeune fille ivre qui a du mal à marcher et, sous couvert de lui venir en aide, lui subtilise son téléphone portable. La vidéosurveillance filme la scène. Mais l'homme prétend ne pas s'en souvenir, ayant bu lui aussi.

En quelques mois, cet homme vivant en France sans papiers depuis un an, a multiplié les délits. Décembre 2016 : usurpation d'identité. Janvier 2017 : vol de téléphone portable. Février : infraction à la législation des stupéfiants avec sur lui 38,70 g de résine de cannabis. Et enfin en mars dernier : vol de carte bleue, d'argent liquide et d'un... téléphone portable.

Le ministère public requiert une peine ferme

Au vu de l'enchaînement des récidives, de la délinquance dans laquelle le prévenu s'installe et compte tenu de son comportement (sa façon de ne pas vouloir comprendre), le ministère public requiert une peine ferme assortie d'un mandat de dépôt. La défense plaide qu'en France depuis un an, l'homme n'a posé aucun problème, si ce n'est ces derniers mois. "Sans papiers, sa situation ne peut être stable. Je sollicite votre clémence."

L'homme est condamné à trois mois ferme. S'y ajoute la révocation du sursis de six mois prononcée en janvier dernier. Au total, Hicham Ameur écope de 9 mois de prison ferme et est maintenu en détention.

