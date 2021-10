Etretat. Seine-Maritime : des voyages en train vers Étretat depuis Paris

Les falaises, la plage, le charme du village normand, la terre impressionniste… Le tout avec un seul titre de transport.

C'est le principe de l'offre baptisée Étretat vous tend les bras de la SNCF en partenariat avec la Région Normandie, le département de Seine-Maritime et Keolis. Les voyageurs achètent un seul billet sur l'ensemble des canaux de distribution de la SNCF pour un trajet entre Paris Saint-Lazare et Bréauté-Beuzeville, assuré en train par la SNCF, puis pour une correspondance par car entre Bréauté et Étretat, assurée par Keolis.

Un moyen d'acheminer les touristes vers Étretat

La cité balnéaire attire chaque année 900 000 touristes et constitue le site naturel le plus visité de Seine-Maritime. Cette offre de transport a pour objectif de développer encore l'attractivité de ce territoire. Elle s'inscrit dans le cadre de l'opération Grand site falaises d'Étretat - Côte d'Albâtre, dont l'objectif est la restauration et la protection des paysages et de leur accès, l'amélioration de la qualité d'accueil des touristes et le développement socio-économique local dans le respect des habitants.

Allers-retours les week-ends du 1er avril au 31 mai 2017 et du 4 septembre au 31 octobre 2017. Allers-retours quotidiens en période estivale du 1er juin au 3 septembre 2017 Allers retours supplémentaires le lundi 5 juin 2017, le jeudi 13 juillet 2017 et le mardi 15 août 2017.

