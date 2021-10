Saint-Contest. Centres aquatiques : un siège flambant neuf pour le groupe Récréa près de Caen

En ce printemps 2017, Récréa gère 60 sites de loisirs, sport et bien être autour de l'eau, partout en France. Son siège confidentiel, installé à Hérouville Saint-Clair (Calvados), prendra une nouvelle dimension en avril 2018, à la faveur d'un déménagement sur la commune de Saint-Contest, toujours aux portes de Caen, au sein d'un bâtiment flambant neuf. La première pierre du futur établissement a été posée mercredi 29 mars 2017.

1 050 collaborateurs

"Sur 3 535 m², il accueillera la cinquantaine de salariés qui travaille au siège et il témoigne du développement de l'entreprise qui génère aujourd'hui un chiffre d'affaires de 54 millions d'euros", indique Gilles Sergent, le directeur. Une expansion plus que jamais en cours. Il doit signer vendredi 31 mars un contrat avec la métropole d'Amiens pour la construction d'un nouveau centre aquatique d'un coût de 25 millions d'euros.

"Le marché a évolué. Avant, nous nous contentions de gérer les centres sous le modèle des délégations de service public. Aujourd'hui, toujours sous ce modèle, nous allons plus loin, puisque nous coordonnons la globalité du projet, de la construction à la gestion, en passant par le financement et les relations avec les collectivités". Récréa concoure actuellement à d'autres appels d'offres à Reims, Marseille, Valence, Nancy, ainsi que dans une ville en Suisse. Cette entreprise aux 1 050 collaborateurs en France, travaille également à la conception d'un nouveau centre dans le Calvados, après ceux déjà gérés d'Aquanacre à Douvres-la-Délivrande, Siréna à Carpiquet, Aquavire à Vire, Forméo à Falaise et Dunéo à Argences.

