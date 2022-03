Caen. Calvados : prison ferme pour les deux jeunes voleurs récidivistes

Mercredi 15 mars 2017 le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) a jugé deux jeunes hommes de 21 et 22 ans pour vols en réunion en récidive. Il est également reproché au plus jeune un délit de conduite sans permis. Les faits datent de 2014 et 2015 et ont eu lieu à Caen.