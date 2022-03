Rouen. Train en panne sur la ligne Le Havre-Rouen-Paris : trafic très perturbé

Une vraie galère pour les usagers de la ligne Le Havre-Rouen-Paris. Depuis 6h ce mercredi 15 mars 2017, le trafic est très perturbé sur l'ensemble de la ligne et dans les deux sens de circulation à cause d'un train de fret tombé en panne sur la voie entre Mantes-la-Jolie et Vernon (Eure).

Bon, je vous déconseille la ligne Rouen Paris ce matin (et P->R). Une heure après l'horaire théorique de départ on est arrêté à Gaillon. — MilaSaintAnne (@MilaSaintAnne) 15 mars 2017

Dépannage dans la matinée ?

Si quelques trains ont pu passer sur la seule voie restant disponible, la SNCF essaye de trouver des solutions de repli, notamment via des navettes en bus. Pour le moment, la SNCF ne sait pas encore quand ce train pourra être dépanné, même si l'intervention pourrait avoir lieu en fin de matinée. D'ici là, les usagers peuvent se tourner vers le site, l'application ou les numéros d'appels habituels de la SNCF pour obtenir des renseignements.

