Colombelles. A Colombelles, Agri'pain donne une seconde vie au pain

Mardi 14 mars 2017, Agri'pain, atelier solidaire qui recycle le pain à Colombelles (Calvados), a ouvert ses portes aux boulangers fournisseurs. "Il était important pour nous aujourd'hui de saluer notre collaboration avec le syndicat des artisans boulangers aux vues des contraintes qu'on leur impose pour mener à bien notre action", présente Jean-François Villette, le président de l'association Revivre, porteuse du projet. Ces contraintes, de l'ordre du stockage et du tri, s'imposent aux boulangers du fait que le pain récolté est broyé et recyclé dans l'agriculture et sert d'aliment aux vaches laitières.

180 fournisseurs, huit employés

Depuis son ouverture en novembre 2016, plus de 60 tonnes de pain, collectées auprès de 180 fournisseurs -boulangerie, EPAD, supermarché-, ont été traités par les salariés en insertion. Au nombre de huit, ces salariés sont embauchés pour deux ans maximum, au sein de l'entreprise. "Agri-pain donne un cadre professionnel, ainsi qu'un hébergement, à des personnes qui étaient à la rue ou sortent de prison. C'est un sas de transition avant qu'elles ne puissent se tourner vers une structure d'emploi plus traditionnelle", décrit-il. Du haut de ses six mois, Agri'pain voit déjà plus loin et souhaiterait pouvoir employer quatorze personnes d'ici fin 2017 et passer d'une tonne de pain traité par jour à trois tonnes en 2019.

