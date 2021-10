Hors Normandie. L'Agenda en Normandie : mercredi 22 mars

MANCHE

Samedi 25 mars 2017 retrouvez Le Groupe Swing (LGS) en concert à Cherbourg-en-Cotentin. Après plus de dix ans de carrière, plus de 1000 spectacles partout au Canada et à l'étranger devant plus de 500 000 spectateurs et avec plus d'1 Million de vues sur YouTube, ils vous donnent rendez-vous à l'école de cirque Sol'air à 20h30. Pour en savoir plus contactez le 02 33 22 06 69.

Samedi 25 et dimanche 26 mars 2017 c'est le 4e salon des arts à Condé-sur-Vire. Au programme: Peintures, sculptures et photographies avec vote du public pour le meilleur artiste et remise du prix le dimanche 26 mars 2017 à 17h. Rendez-vous à la salle des fêtes de Condé-sur-Vire. Plus d'infos au 02 33 77 87 39.

CALVADOS

Le cinéma Paradiso à Aunay-sur-Odon invite petits et grands à la projection film d'animation "La Fontaine fait son cinéma". Au programme: 6 courts-métrages en forme de fables, de petites histoires avec des animaux, qui contiennent une leçon de vie. Durée: 40 minutes, dès 3 ans. Goûter offert aux enfants à la fin de la projection.

Dans le cadre du mois de l'architecture 2017, la ville de Caen accueille plusieurs expositions, visites, ateliers ou animations tout au long du mois de mars. Participez par exemple à la visite du chantier de l'extension de la Miséricorde, vendredi 24 mars 2017 à 16h30.

ORNE

Dans le cadre du 12e Printemps de la Chanson retrouvez Art Mengo à Bagnoles de l'Orne Normandie ce samedi 25 mars 2017. Nous avons tous en mémoire "Les Parfums de sa vie", "Parler d'amour", "La vie de château" ou encore "La mer n'existe pas". Il a aussi composé pour les plus grands: Henri Salvador, Juliette Gréco, Johnny Hallyday, Jane Birkin ou encore Maurane. Après 7 ans d'absence il revient sur scène accompagnée de ses musiciens, pour chanter " ses classiques " et pour présenter les morceaux qui composeront son nouvel album à paraître à l'automne et qui s'annonce comme un prolongement de ce beau parcours.

Le trio rock Nine Million Witches est en concert afterwork gratuit à la Luciole à Alençon ce vendredi 24 mars 2017 dès 19h. Après un 1er EP sorti en 2015 défendu en live par de nombreux concerts, il revient sur le devant de la scène avec l'album "The Rapture", enregistré via le TFT Label et Dirty Motel Records. Plus d'infos sur laluciole.org.