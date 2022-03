Hors Normandie. L'Agenda en Normandie : vendredi 10 mars

MANCHE

Dimanche 12 mars 2017, l'Amicale Sportive du Bowling Cherbourg vous propose sa 5e édition du Trail de la CUC. Départs arrivés au Bowling de Cherbourg. Choisissez parmi le Strike de 25 km avec un départ ou le Spare de 12.2 km avec départ à 10h15. Inscriptions par courrier ou mail jusqu'à ce jeudi 9 mars 2017.

Jusqu'au 31 mars 2017 participez à une randonnée sur le thème: " Grand Crapahute ". Sur le thème de la contrebande, 6 heures de Crapahute non-stop avec montées/descentes en varappe et descentes en rappel. Accompagnés d'un guide diplômé d'état. Vous entamez une course contre la montre et profitez des brefs instants où la mer dévoile des itinéraires uniques et sensationnels. Prochain rendez-vous sur le parking public de l'Anse des Moulinets, commune de Herqueville ces samedis 11 et dimanche 12 mars à 9h et 9h30.

CALVADOS

Ce soir rendez-vous au Casino de Saint-Aubin-sur-mer pour la soirée de la femme. Au programme: Vente de bijoux, prêt à porter, ateliers, Zumba, show de chippendale et DJ! Plus d'infos au 02 31 96 78 82.

Ce dimanche 12 mars 2017, rendez-vous sur le terrain de motocross à Basly au nord de Caen pour le championnat de France de Quad. Couru sur des terrains de motocross, le Quad Cross Élite est le Championnat phare du quad. Très spectaculaire avec de nombreux sauts et dépassements, il regroupe les meilleurs pilotes de la discipline. À l'étage inférieur se trouve le Championnat de France Quad Cross National où les concurrents roulent avec les mêmes cylindrées qu'en Élite. Et pour les plus jeunes, le Championnat Minime/Cadet leur permet de découvrir l'univers du quad dans les mêmes conditions que les plus grands.

ORNE

Ce soir rendez-vous à l'espace Octave Mirebeau de Rémalard-en-Perche pour le ciné-club avec la comédie Le Magnifique de Philippe de Broca. Possibilité de dîner à partir de 19h sur réservation auprès de l'Office de Tourisme du Perche Rémalardais. Une organisation du Ciné-Club du Perche Rémalardais.

1er prix du festival de Blues de Cognac en 2015, de l'Olympia à l'Apollo Théâtre, du festival de Montreux à la Jazz Foundation of América de New-York où il se produit à l'invitation de Claude Nobs et de Quincy Jones, Manu Lanvin et son power trio The Devil Blues déchaînent les passions et enchaînent les tournées, tout en signant le 30 septembre dernier le meilleur album roots de l'année avec la sortie de " Blues, booze and rock'n'roll ". Retrouvez-les en concert à la Luciole à Alençon ce soir dès 21h.

