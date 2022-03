Rouen. Hockey-sur-glace: Les Dragons de Rouen vont à Angers pour une qualification en demi-finale

48 heures après leur succès lors du match 5 sur l'Ile Lacroix (victoire 6-4), les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) vont refaire le voyage chez les Ducs d'Angers pour disputer le match 6 des quarts de finale des play-off de la Saxoprint Ligue Magnus. Un match qui les enverrai, en cas de victoire, en demi-finale.

Gagner pour se qualifier

Menant la série 3 à 2, les Jaunes et Noirs n'ont plus qu'une victoire à obtenir pour rejoindre les Rapaces de Gap, les Bruleurs de Loups de Grenoble et les Boxers de Bordeaux qui se sont déjà qualifiés dans le dernier carré de la Coupe Magnus.

Mais, même au pied du mur, les Angevins pourront encore égaliser dans la série en cas de victoire comme le disait leur coach Jean-François Jodoin à l'issue de la défaite au match 5: "On n'a plus de marge d'erreur, on est au pied du mur. Mais on a la chance de jouer le sixième match chez nous. On y croit et on n'abandonnera pas, c'est sûr et certain."

Pour le capitaine de Rouen, Patrick Coulombe , les Dragons se rendent à Angers en toute connaissance de cause: "Angers ne lâche jamais, il faut faire attention à ces choses là, être vigilants. On sait qu'ils peuvent revenir à tout moment. Il faudra être sérieux."

Gagner pour survivre sera donc la devise des Ducs d'Angers dans ce match qui promet encore une fois d'être serré jusqu'à son terme.

