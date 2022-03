Rouen. Hockey-sur-glace: Les Dragons de Rouen ont un pied en demi-finale

Les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) s'offrent deux balles de match. En s'imposant 6-4 face aux Ducs D'Angers lors du match 5 des quarts de play-off mercredi 8 mars 2017, les Rouennais s'offrent la possibilité de conclure la série vendredi 10 mars 2017 à Angers.

Ce sont les Jaunes et Noirs qui démarrent mieux la rencontre et qui ouvrent la marque sur un bon service d'Adam Miller pour Jordann Perret (1-0) après douze minutes de jeu. Les Rouennais vont alors creuser l'écart deux minutes plus tard sur un bon jeu à trois entre Chad Langlais et François-Pierre Guenette pour une conclusion de Sacha Treille qui se retrouve dans le slot et place le palet sous la barre du portier Angevin (2-0). La réduction du score ne se fera pas attendre puisque trois minutes avant le buzzer, c'est Jonathan Lessard qui réduit le score à 2-1.

Les Dragons prennent la large

La reprise du deuxième tiers est moins bonne et les Angevins égalisent moins d'une minute après la reprise par Cody Campbell (2-2). Les Normands ne lâchent rien et reprennent l'avantage par Dan Koudys, bien servi par Matt Hussey de derrière la cage (3-2). Mais encore une fois, Cody Campbell va remettre les deux équipes à égalité dans ce match pourtant dominé par les Dragons (3-3).

Les échanges coup pour coup continuent et c'est au tour de Marc-André Thinel de redonner l'avantage à ses coéquipiers sur une passe de Florian Chakiachvili (4-3). Les Angevins se font alors pénaliser à plusieurs reprises et c'est sur un cinq contre trois que François-Pierre Guenette inscrit le cinquième. Sur la supériorité numérique suivante, Marc-Andre Thinal s'offre un nouveau doublé pour le 6-3.

Fin de match assurée

Les joueurs de Fabrice Lhenry reviennent au 3ème tiers avec la ferme intention de conserver cette avance, sans se faire la même frayeur qu'au match un. Mais c'était sans compter sur Cody Campbell, intenable, qui réduit le score de son équipe à 6-4. La fin de match sera tout de même bien maitrisée par les Dragons et la sortie de Bertein en fin de match ne changera rien, les Rouennais prennent l'avantage dans cette série 3-2.

Jean-François Jodoin, coach des Ducs : "Ils ont marqué à 5 contre 3, ce n'est pas évident à défendre surtout contre Rouen, c'est cela qui a fait basculer le match. On a cravaché pour revenir au score. On a un gros coeur comme d'habitude, aucun gars n'abandonne, on joue jusqu'à la dernière seconde et on voit ce qu'il arrive. Tout reste possible. On a plus de marge d'erreur, on est au pied du mur, mais on a la chance de jouer le sixième match chez nous. On y croit et on n'abandonnera pas, c'est sûr et certain."

Fabrice Lhenry: "On a quand même fait beaucoup d'erreurs. On leur a permis de revenir sur nos erreurs individuelles. Le powerplay a bien marché, ça nous a aidé mais on a été en alternance, mais c'était parfois insuffisant. On a su profiter des pénalités, c'est important car Angers est le meilleur club en infériorité de la Ligue. Le cinquième match c'est important de le gagner. Cela laisse deux possibilités pour finir la série. On est capable d'aller gagner vendredi à Angers, c'est ce que les joueurs veulent."

Patrick Coulombe: "On a joué un bon match mais on est capable de plus encore. Il faut faire attention car il y a encore quelques petites erreurs défensives. Je pense que mentalement, on a débuté nos play-off sur le match 4, où il y a eu le déclic. Il y a une motivation qu'on avait pas il y a quelques matches. Les joueurs se sacrifient, bloquent les lancers, on met le palet au filet... Je suis content pour ça. Angers ne lâche jamais, il faut faire attention à ces choses là, être vigilants, on sait qu'il peuvent revenir à tout moment. Il faudra être sérieux."

