Saint-Lô. Manche : agriculture, numérique, attractivité, avenir politique etc., Philippe Bas dit tout

Philippe Bas était la semaine dernière l'invité de Tendance Ouest et de La Manche Libre (édition datée du samedi 4 mars 2017). L'occasion pour l'élu de revenir sur un certain nombre de "dossiers" : le déploiement du très haut débit, l'attractivité de la Manche, sa fonction de président de la commission des lois au Sénat ... En pleine semaine du Salon international de l'agriculture à Paris, le président du Conseil départemental de la Manche n'a pas non plus manqué d'évoquer la situation des agriculteurs sur son territoire aujourd'hui.

Jeudi 23 mars 2017, Philippe Bas présentera à Cherbourg sa stratégie pour l'attractivité de la Manche. Il en a dévoilé les contours au micro de Tendance Ouest.

Une attractivité qui va de pair avec le déploiement du numérique dans le département. "Un chantier de titan", admet Philippe Bas. L'élu qui demande aux Manchois et Manchoises de faire encore preuve de patience. Comprendre : tout vient à point à qui sait attendre.

Philippe Bas est aussi revenu sur son mandat de sénateur. Président de la commission des lois au Sénat, il s'apprête à rendre au gouvernement un rapport sur la justice.

Enfin, le président du Département de la Manche s'est exprimé, brièvement, sur son avenir en politique. Si François Fillon était élu à l'Élysée, serait-il "ministrable" ? Quel choix fera-t-il à l'heure de l'entrée en vigueur de la loi sur le non-cumul des mandats ? Écoutez l'élu :

