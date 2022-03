Rouen. Football: Le Stade Sottevillais reçoit le FC Rouen

Après la victoire face à la réserve de Oissel lors de la dernière journée (4-1), les Diables Rouges du FC Rouen (Seine-Maritime) disputent dimanche 5 mars 2017 la 16ème journée du championnat de Division d'Honneur sur la pelouse du Stade Sottevillais.

Deux équipes à égalité

Un match entre prétendants à la montée puisque si le FC Rouen occupe aujourd'hui la 3ème place et le Stade Sottevillais occupe la 5ème, à égalité de points même si les Sottevillais ont joué un match de plus que les Rouennais. Les Rouges et Blancs se verraient donc bien réitérer la performance du match aller, où ils avaient remporté la rencontre 4-0 au stade Robert-Diochon.

A LIRE AUSSI.

Football: le FC Rouen chute à Pacy-Menilles