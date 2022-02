Saint-Sever-Calvados. Dans le Calvados, ils écument voitures et habitations

Dylan Denis, âgé de 20 ans, et son comparse âgé de 22 ans, écument depuis le mois d'août, voitures et habitations dans divers endroits du calvados : Colleville-Montgomery, Brouay, Tilly-sur-Seulles, Colombelles, Carpiquet, Breteville l'Orgueilleuse et Caen. Ils ont dû répondre de ces délits mercredi 15 février 2017 devant le tribunal de grande instance de Caen.

Vingt victimes identifiées

Sur les 20 victimes identifiées, dix-neuf ont porté plainte. Les deux individus opéraient la nuit dans des voitures et même dans des pavillons malgré la présence des habitants. Leur particularité est que, choisissant des endroits non fermés, il n'y avait jamais effraction. En six mois, ils dérobent, pèle-mêle : téléphones portables, tablettes tactiles, PS3, boîtier tréphone, carte d'identité, cigarettes électroniques, ordinateur portable, CD, appareil photo, sac à main, sacoche, portefeuille, paire de gants, télécommande de garage, paquets de cigarettes, clés USB, parfum, numéraire, un pistolet à grenailles, et même... des tickets resto !

Dépendance au cannabis

Tous deux ont une formation et ont déjà travaillé, mais, au chômage et en rupture de famille ils son logés par l'SAJD (service d'aide aux jeunes en difficulté) et s'y rencontrent. Si le casier judiciaire du plus âgé est vierge, il n'en va pas de même pour Dylan Denis qui a déjà été incarcéré pour vols. Ce dernier a développé une grosse dépendance au cannabis qui lui coûte 30 à 40 euros par jour. Son comparse, quant à lui est alcoolique. Ayant une voiture, c'est tout naturellement, moyennant dédommagement, qu'il véhicule son copain sur les lieux des vols.

2 360 euros de dommages et intérêts à eux deux

Les deux prévenus reconnaissent les faits. Il est évident que Dylan Denis dirigeait (choix des lieux, des véhicules et des maisons à voler) et que son copain suivait. Le jeune "chef" ayant d'ailleurs plus de larcins à son actif. Il écope de 5 mois de prison ferme (le ministère public en ayant requis 7 au minimum) et est placé sous mandat de dépôt. Un aménagement de peine est possible. Son comparse écope de 5 mois de prison avec sursis. Ils devront, solidairement verser aux victimes 2 360 euros de dommages et intérêts. S'y ajoutent 313 euros pour Dylan Denis.

