Rouen. A Rouen, les communistes font aussi campagne sur Youtube

Jean-Luc Mélenchon, Florian Philippot, Emmanuel Macron… Les personnalités politiques françaises sont de plus en plus nombreuses à s'exprimer sur leur propre chaîne Youtube. Alors pourquoi pas le Parti communiste de Rouen (Seine-Maritime)? Ce jeudi 9 février 2017, les porte-parole de l'antenne locale du PCF ont annoncé que leurs campagnes pour les présidentielles et les législatives de cette année 2017 passeraient, entre autres, par des vidéos.

Une campagne 2.0

Pour tester le dispositif et le présenter aux sympathisants comme aux autres électeurs, un "numéro zéro" est déjà disponible sur la chaîne sobrement baptisée "PCF Rouen". Sur ces vidéos, Manuel Labbé, porte-parole du PCF pour la première circonscription de Rouen, veut créer "un rendez-vous chaque semaine pour donner notre point de vue sur l'actualité politique et exposer notre programme".

Pour Clémentine Le Duey, également porte-parole, cette initiative doit surtout permettre "d'atteindre les jeunes qui ont une vision très noire de la politique". La présence en ligne n'est qu'un des volets de la campagne que compte mener le Parti communiste. De façon beaucoup plus classique, les militants veulent couvrir les marchés, coller des affiches, faire du porte-à-porte et proposer six réunions sur l'ensemble de l'agglomération pour rencontrer les électeurs.

