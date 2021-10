Rouen. Primum Non Nocere, chaine Youtube de vulgarisation médicale made in Normandie

Installé à Rouen, François est chirurgien dans la vie civile. Sur internet, il est plus connu sous le nom de "Primum Non Nocere" (du latin "en premier ne pas nuire"). Sa chaine Youtube compte plus de 90 000 abonnés et pas moins de 2 500 000 vues depuis août 2014.

De manière régulière, ce Normand propose différents sujets de vulgarisation médicale sur des sujets simples, étonnants ou plus importants. Ainsi, se côtoient des vidéos sur l'arrêt cardiaque mais aussi sur l'auto-médication ou bien encore les causes des écoulements de nez lorsqu'une personne est atteinte d'un rhume.

Comme François l'explique, les sujets lui sont parfois soumis par sa communauté mais il possède un large panel de questions auxquelles il souhaite répondre.

Dr. Primum au micro de Tendance Ouest Impossible de lire le son.

Pour l'instant, peu de confrères du chirurgien sont informés de ce projet né durant l'internat du normand.

Entre ses impératifs professionnels et sa vie de famille, François espère toutefois proposer prochainement de nouveaux sujets. Ainsi, il sera prochainement question d'hépatites, du syndrome du "Crétin des Alpes" mais aussi des Prix Nobel de Médecine oubliés et de la place de la médecine dans la culture à travers le cinéma ou encore les jeux vidéo.