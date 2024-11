Rouen. L'influenceur Guillaume Benoit sort son premier livre

C'est ce qu'on appelle communément un vulgarisateur. Depuis 2015, Guillaume Benoit, 33 ans, partage sur YouTube sa passion de la musique classique. Bach, Vivaldi, Salieri, sur sa chaîne "Révisons nos classiques" le Rouennais aborde tous les grands compositeurs. Il vient de sortir un livre dans le même esprit, intitulé 49 petites histoires de la musique classique à travers lequel il balaye les événements, morceaux et compositeurs célèbres ou oubliés qui ont marqué le monde musical. L'ouvrage, publié le 16 octobre aux éditions DBS, est accompagné d'une playlist de 49 morceaux commentés, issus de la collection de Warner Classics.

Voulant casser avec l'image parfois élitiste que peut renvoyer la musique classique, le Rouennais aime y associer d'autres passions telles que le football ou le cinéma. Pour Guillaume Benoit c'est une façon de mieux accrocher son public. "Je pense que toute génération confondue on a déjà entendu un air de musique classique dans une publicité ou un film", déclare l'influenceur qui compte près 50 000 abonnés sur YouTube.

Le Rouennais aime désacraliser le genre classique qu'il considère comme une musique populaire. "Moi par exemple je suis supporter de l'Olympique Lyonnais, le chant 'Allez le virage nord' c'est la 'Symphonie du nouveau monde de Dvorak'."

Guillaume Benoit a été plongé dans la musique dès son plus jeune âge avec des cours de piano dès l'âge de 4 ans, avant de s'intéresser au chant au lycée. Un virage qui lui a permis de se plonger entièrement dans sa passion pour la musique classique. "J'ai pris l'option musique au lycée et j'ai eu mon bac grâce à ça donc merci la musique !" Alors qu'il était jusqu'ici "youtubeur" sur le jeu vidéo Minecraft, il se trouve une passion pour la radio et deviendra animateur avant de revenir à ses premiers amours sur YouTube et commencer sa chaîne "Révisons nos classiques".

