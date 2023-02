Normandie. Ils cumulent des millions de clics : qui sont les Youtubeurs les plus connus de la région ?

Les Youtubeurs font partie intégrante de la culture populaire moderne. En Normandie, de nombreux talents se sont lancés sur la plateforme pour partager leur passion et construire une communauté de fans.

• Lire aussi : Insolite. Amixem, le youtubeur aux 8 millions d'abonnés, de passage dans la Manche

Le Monde à L'Envers

On commence par Le Monde à L'Envers, une chaîne qui compte presque 4 millions d'abonnés ! Originaires d'Alençon, Jenny Letellier et Valentin Jean concoctent des parodies d'émission en tout genre depuis 2014 avec un humour décalé et loufoque. Certaines vidéos cumulent plusieurs millions de vues ! Leurs principales sources d'inspiration : les Inconnus, les Nuls, le Palmashow...

Sananas

Sanaa El Mahalli (dite Sananas), originaire de Seine-Maritime, s'est lancée sur YouTube en 2010. Sa chaîne atteint la barre du million d'abonnés en 2016, et en janvier 2023, elle cumule un peu plus de trois millions d'abonnés. Sananas est une influenceuse de référence en matière de mode et de beauté, et ses publications et conseils attirent un grand nombre d'internautes et des marques de renom.

MrLEV12

Le Youtubeur normand MrLEV12, qui se prénomme Karim, cumule un peu moins de deux millions d'abonnés sur sa chaîne. Cet adepte des jeux vidéo propose des contenus de gameplay (il se filme en donnant son ressenti pendant qu'il joue). Depuis 2017, MrLEV12 propose désormais des contenus en immersion dans le monde du tir sportif, tout en gardant une place importante à son sujet de prédilection, le jeu de tir à la première personne (FPS) Call of Duty.

Anthox Colaboy

Anthony Thiberge, alias Anthox Colaboy, est un Youtubeur de 33 ans originaire de l'Eure qui a plus de 420 000 abonnés. Ses vidéos sont axées sur les critiques constructives des chaînes YouTube. C'est en 2015 qu'il lance un premier format intitulé "Mes Chers Abonnements" où il fait l'éloge d'une chaîne YouTube. Il souhaite apporter une alternative à la télévision et montrer qu'il existe des contenus de qualité sur la plateforme. Sa passion réside dans la volonté de rester constructif et d'offrir des critiques saines et pertinentes. En 2015, il lance "Mes Chers Non Abonnements" où, à l'inverse de la première émission, il explique pourquoi il ne s'abonne pas à une chaîne. Ce format lui permet progressivement d'atteindre les 200 000 abonnés en peu de temps.

Absol Vidéos

Alexis Cassel, originaire du Neubourg (Eure), compte plus de 387 000 abonnés sur sa chaîne principale, Absol Vidéos, et plus de 70 000 sur sa chaîne secondaire. Il décortique la plateforme et ses utilisateurs avec des vidéos variées, allant des analyses de YouTube à des parties d'échecs contre d'autres YouTubeurs.

Marie Bnz

Native de Caen, Marie Bnz a une chaîne YouTube depuis mai 2013. Spécialiste du vlog (blog vidéo), la jeune femme de 27 ans est aussi une influenceuse beauté très active. Sa chaîne cumule plus de 369 000 abonnés. Certaines de ces vidéos dépassent le million de vues. Au fur et à mesure, cette passionnée de mode a même réussi à décrocher des partenariats avec des grandes marques : Nocibé, Sephora, Givenchy, Dior, Samsung...

Monsieur Phi

Thibaut Giraud, alias Monsieur Phi, propose des vidéos de vulgarisation philosophique. Après une thèse soutenue en 2016, il devient professeur de philosophie, d'abord à Vire puis à Alençon. En 2017, il met un terme à sa carrière d'enseignant pour se consacrer à plein temps à sa chaîne YouTube, qui cumule plus de 300 000 abonnés.

Rilès : YouTube comme tremplin

Si aujourd'hui le rappeur Rilès donne des concerts dans toute la France et fait la tournée de nombreux festivals depuis maintenant plusieurs années, ce Normand de 27 ans, originaire de Rouen, a connu la notoriété grâce à YouTube. En effet, de septembre 2016 à septembre 2017, il se met au défi d'écrire, enregistrer, mixer et produire un titre par semaine pendant un an. Titre qu'il publie ensuite sur sa chaîne YouTube. Dès septembre 2017, il entame une tournée et plusieurs de ses titres sont certifiés disque de platine et disque d'or.