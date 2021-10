Rouen. Européennes : tête de liste Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan à Rouen

De passage à Rouen (Seine Maritime) samedi 11 mai 2019, Nicolas Dupont-Aignan a présenté sa liste Debout la France pour les élections européennes qui auront lieu le dimanche 26 mai.

Une élection "décisive"

Il a développé sa vision de la France actuelle avec la question des gilets jaunes "qui manifestent pacifiquement pour pouvoir tout simplement vivre dignement de leur travail et de leur retraite, à ne pas confondre avec les casseurs".

Nicolas Dupont-Aignan a ensuite développé son idée de l'Union européenne, qui dit-il, "n'a plus rien à voir avec la belle idée initiale de paix et de réconciliation. Avec des partenaires de 24 pays, nous proposons une renégociation complète des traités pour rendre aux peuples la maîtrise de leur destin". Pour lui, "le 26 mai, l'élection sera décisive pour éviter la dérive autoritaire d'Emmanuel Macron et de la commission de Bruxelles".

