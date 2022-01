Caen. FOOTBALL (Ligue 1, 23e journée) : le SM Caen ramène un point de Bastia (1-1)

LE FILM DU MATCH

4 : St-Maximin déborde et centre en retrait. Le ballon parvient à N'Gando qui voit sa reprise repoussée par le montant de Vercoutre.

19 : Arrêt exceptionnel de Vercoutre sur une reprise de Diallo consécutive à un nouveau travail de St-Maximin.

26 : Contre mené de 60 mètres par St-Maximin qui s'amuse de toute la défense caennaise et vient ouvrir le score d'un tir puissant à raz du sol.

Bastia : 1- Caen : 0

45 : Penalty pour Caen, consécutif à une faute de Rose sur Féret. Rodelin transforme d'un tir croisé parfait.

Bastia : 1- Caen : 1

57 : En sortie de surface de réparation, Guilbert tente sa chance après un bon travail de Louis mais son essai rase la barre de Leca.

L'HOMME DU MATCH : Allan Saint-Maximin (Bastia)

Le jeune homme avait déjà fait grosse impression au match aller, à d'Ornano, il a réédité hier soir. Rapide comme l'éclair et particulièrement impressionnant sur le plan athlétique, il a porté à lui seul le secteur offensif de Bastia, hier soir en même temps que de faire diablement souffrir la défense normande, notamment sur son but à la 26e minute où son festival de 60 mètres s'est avéré fatal à Yahia, Adeoti et Guilbert.

LE FAIT DU MATCH : Un tir cadré, un but pour Caen (45e min)

Si les Bastiais ont nettement dominé la première période, les Caennais sont parvenus à ne pas concéder un retard trop important dans la première demi-heure. Bien en a pris aux hommes de Garande qui ont relevé la tête peu avant la pause et ont réussi à égaliser sur leur première situation. Un penalty créé par Féret et transformé par Rodelin dans le temps additionnel en guise de premier tir cadré. Un but qui a changé le match en seconde période.

LA RÉACTION :

Julien FÉRET (SM Caen) : "La première demièheure est très compliquée, on se met en danger. Eux nous ont percuté et on est mené logiquement. On fait une bonne deuxième période , je pense. Mais on n'a pas été assez tueurs, on a deux-trois possibilités qui doivent aller au bout. On a pris le meilleur sur l'adversaire qui commençait à baisser de pied au fil du match. C'est un point qui va probablement compter".

FICHE TECHNIQUE

Mi-temps : 1-1, Arbitre : M. Delerue

Avertissements : Bastia : Mostefa (46+1), Caen : Da Silva (45+1), Adeoti (90+3)

BASTIA : Leca (cap), Rose, Bengtsson, Djiku, Marange (Cioni 63), Diallo (Nangis 66), Danic (Keita 77), Mostefa, Oniangue, N'Gando, St-Maximin, entr : François Ciccolini

CAEN : Vercoutre, Guilbert, Yahia, DaSilva, Adeoti, Bessat, Delaplace (Makengo 80), Féret (cap), Rodelin, Louis (Karamoh 74), Sané (Bazile 32), entr : Patrice Garande

BUTS : Bastia : St-Maximin (26), caen : Rodelin (45 sp)

A LIRE AUSSI.

FOOTBALL (Ligue 1, match retard) : Le SM Caen rechute dans le contenu et perd à Nantes (1-0)

Football, Ligue 1 (20e journée) : Caen s'offre un exploit face à Lyon pour débuter 2017 (3-2)