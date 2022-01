Régis Chalumeau élu président de la Chambre Régionale de Métiers et de l'Artisanat de Basse-Normandie

Régis Chalumeau, Maître Artisan menuisier à St-Germain du Corbeis, a été élu Président de la Chambre Régionale de Métiers et de l?Artisanat de Basse-Normandie avec plus de 77% des voix.

Jean-Pierre Conraud, Président sortant a été élu 1er Vice-Président. Régis Chalumeau est également le Président de la Chambre Départementale de Métiers et de l?Artisanat de l? Orne .

