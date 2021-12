Blangy-le-Château. Assises: dix ans de prison pour le concubin incestueux

Deux années de prison supplémentaires, c'est le verdict des assises de l'Orne rendu mardi 24 janvier 2017, envers Bruno Gondouin, le concubin d'une mère.

Il a été reconnu coupable de viol incestueux et attouchements sur la fille mineure de celle-ci, par personne ayant autorité, entre 2002 et 2005, à Blangy le Château et au Mesnil sur Blangy (Calvados), dans le Pays d'Auge.

Suivi socio-judiciare

À cette sanction s'ajoute un contrôle judiciaire de cinq ans avec obligation de soins, de travailler, de réparation, et de ne pas entrer en contact avec la victime, sous menace de trois années de prison supplémentaires. Le condamné est en outre inscrit au fichier judiciaire national des auteurs d'infractions sexuelles.

Appel du Parquet général

En première instance la cour d'assises du Calvados avait condamné Bruno Gondouin à huit années de prison. Mais le ministère public, estimant la peine insuffisante, avait fait appel; le condamné va donc passer dix ans derrière les barreaux. Il a cinq jours pour faire appel du verdict rendu par les assises de l'Orne, pour éventuellement se pourvoir en cassation.