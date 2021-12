Flers. Tempête en Normandie: décapité, le séquoia centenaire devrait survivre

La tempête avait décapité le séquoia centenaire, situé sur le rond-point du bas de la rue Saint-Sauveur à Flers (Orne). Après une analyse technique réalisée sur le tronc, le service des espaces verts de la Ville a annoncé lundi 23 janvier 2017 que l'arbre est viable.

Intervention fin janvier 2017

Une intervention minimale sur les branches et le tronc devrait permettre la survie de cet arbre classé remarquable et emblématique du quartier Saint-Sauveur. En pratique, le service des espaces verts interviendra la semaine prochaine pour réparer les dommages. Une entreprise spécialisée retaillera et mastiquera les branches arrachées et rééquilibrera sa silhouette.

Une plaque mémoire

Afin de garder la mémoire de ce monument naturel du paysage flérien, une plaque-mémoire de l'arbre avant la tempête va être installée sur l'espace situé en contrebas du chemin piétonnier qui mène aux logements nouvellement construits dans ce quartier.

Planté en 1860

Selon les Archives de Flers Agglo, cet arbre aurait été planté dans les années 1860 dans l'immense jardin de la Villa des Cèdres, propriété d'Eugène Gallet, négociant en cotons filés. Les frères Gallet ont planté également de nombreux arbres et fleurs que l'on peut toujours observer dans le jardin du collège Saint-Thomas-d'Aquin.

Un arbre et une rue

Le 5 octobre 2015, le conseil municipal de Flers avait baptisé " Rue du séquoia " la nouvelle rue qui traverse l'îlot de logements sociaux nouvellement construits sur la parcelle située entre les rues Saint-Sauveur et Pierre-Huet.

