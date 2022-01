Buget et route nationale 12 au menu des discussions de la plénière du Conseil Général de l'Orne ce vendredi

Session plénière, ce vendredi matin, au Conseil Général de L?Orne, consacrée au vote du budget 2011..... Un budget très « tendu » du fait de l?augmentation des prestations sociales, et de dotations qui ne sont plus à la hauteur des demandes.

Outre ce budget, le développement routier sera également à l?ordre du jour ? avec la volonté de finaliser la mise à 2x2 voies de la route nationale 12 entre Mortagne et Nonancourt. Mais la aussi, les budgets se sont pas extensibles et les caisses de l?Etat....sont vides !! ?Mais qui dit route « nationale », dit financement national ? et l?Etat n?a plus le moindre sous à investir avant longtemps ? même pas pour les simples études préalables à cet éventuel chantier.

Sur suggestion du Conseil Général, la Chambre de Commerce d?Alençon vient donc de s?associer à une société privée spécialisée, pour réaliser ces études?

