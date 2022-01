Le Conseil Général de l' Orne vote son budget 2011 : plus de 370 millions d'euros... sans augmentation des impôts !

Le Conseil Général de l?Orne a voté son budget 2011, hier .... plus de 370 millions d?euros :

101 millions pour l?investissement, et 272 pour le fonctionnement ? dont + de la moitié consacré au social ? les dépenses du RSA augmentent de + de 6% sur 1 an !...

Côté « impôts » : partie de très haut, la taxe foncière n?augmente pas pour la 15ème année consécutive : c?est le seul impôt qui reste collecté par les départements.



Parmi les dossiers de ce matin : la lettre d?observation de la Chambre régionale des

Elle souligne une situation saine, un endettement limité ? mais une situation financière qui se dégrade vite »,



Autre dossier : la mise en place d?un Réseau d?Initiative Publique, pour Internet haut débit il sera accessible partout en 2013 ? et la fibre optique va être installée à Alençon, Flers, Argentan, et L?Aigle.



? la route nationale 12 n?a pas été retenue au Shéma National des Infrastructures de Transport : donc pas de nouveaux travaux de mise à 2x2 voies? le Conseil Général insiste ? mais n?y croit plus ?il a donc décidé de soutenir la Chambre de Commerce dans son projet de privatiser la Nationale 12 entre Mortagne et Dreux ? sous forme d?autoroute payante.



le Conseil Général qui a aussi décidé d?écrire au Préfet de l?Orne pour contester le projet de cartographie des cantons ornais ; après la sécheresse du printemps dernier, beaucoup sont exclus des aides aux calamités agricoles.



Et puis la Luciole à Alençon est déficitaire depuis 2 ans et ne parvient pas à boucler son budget 2011, s?est inquiété le Conseil Général... les coûts de fonctionnement de la nouvelle salle auraient été mal appréhendés dès le départ....

