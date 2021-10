15 excès de vitesse sur la RN 12 dans l'Orne pour les retours de la Toussaint

Contre l’insécurité routière, et en ce week-end dela Toussaint, le préfet de l’Orne avait mobilisé plus de 300 gendarmes et policiers pour sanctionner le non respect des règles du code de la route. Des comportements responsables de trop nombreux accidents. Ce mardi après midi, lors d’un point de contrôle sur la RN12, à Ménil Broult, en direction de la région parisienne, pas moins de 15 excès de vitesse, jusqu’à153 km/h, au lieu de 110 ! A chaque fois, les automobilistes étaient verbalisés, de la simple prune, au retrait de points sur leur permis.