Neige, verglas, routes glissantes, poids lourds bloqués, voitures au fossé.... première offensive de l'hiver remarquée en Basse Normandie

L?hiver est précoce.... et le ballet des saleuses a repris ! ...... les routes étaient glissantes ce vendredi matin, un peu partout sur les routes de nos régions ..... les axes principaux sont traités... c?est aussi le cas sur les autoroutes A 28 et A 88.....

C?est le réseau secondaire qui reste périlleux en campagne....



Déjà jeudi soir, la neige avait fortement perturbée la circulation, des giboulées de neige avaient blanchi les routes.... jusqu?à 5 cm !



Des poids lourds se sont retrouvés piégés, sur la RD 916 entre Argentan et Trun... sur la RD 926 au niveau de Nonant le Pin... sur la RD 2 entre Carrouges et Roupperroux...



Dans le Calvados, le périph de Caen a été saturé une partie de la soirée... l?aéroport de Caen-Carpiquet a même été fermé... l?héliport du Chu de Caen a également été fermé !



Une première offensive de l?hiver... qui se poursuivra aujord?hui ! Encore quelques flocons ici ou là.... et des T° qui ne vont pas dépasser les 3° au meilleur de la journée



Et ce week-end, les T° vont encore descendre... ? 4 ° - 5° pour les minimales !



Météo complète dans la rubrique « météo »

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire