Cherbourg. La Sicile, terre normande : "Les Siciliens sont Normands", selon le maire de Palerme

A l'occasion de la sortie ce mercredi 18 janvier 2017 de Je Suis Normand, votre nouveau journal gratuit et 100% régional, retrouver l'interview du maire de Palerme Leoluca Orlando qui évoque l'influence de la Normandie en Sicile et sa volonté de voir les relations se développer entre les deux territoires.

En quoi l'héritage de la Normandie est important en Sicile qui fut conquise et administrée durant près de 200 ans par les Normands au XIIe siècle ?

"Palerme a été classée dernièrement au patrimoine mondial de l'Unesco pour sa culture et son patrimoine arabo-normand. Ici, à Palerme mais aussi à Monreale et à Cefalù, toutes les choses les plus importantes et les plus significatives sont normandes. On parle beaucoup de l'héritage des Espagnols laissé ici, mais les choses les plus marquantes sont d'origine normandes. Il faut le dire et que les Normands de Normandie le sachent".

Quel a été selon vous l'apport le plus significatif des Normands sur l'île?

"Nous ne sommes pas seulement une ville européenne. Notre histoire, notre peuple est aussi moyen-oriental. Les Normands l'avaient très bien compris qui ont travaillé avec les musulmans. Quand l'Unesco a déclaré Palerme, ville arabo-normande de l'humanité, elle a saisi l'esprit de notre ville. La grandeur des Normands a été de penser au jour d'après. Ils se sont battus contre les Arabes pour le lendemain, élever avec eux des chefs-d'oeuvre d'architecture et de délicatesse.

Imaginez George Bush, élever près de la Maison Blanche une mosquée de style arabe! Les rois normands n'étaient pas George Bush. Voilà ce que dit cette histoire normande en Sicile. Il fallait utiliser les qualités que pouvaient apporter ceux qui furent leurs ennemis. Ils avaient une dimension esthétique et économique bien sûr, parce qu'ils étaient Normands et aussi opportunistes".

Quel appel lancez-vous à la Normandie, nouvelle région réunifiée?

"Je suis très favorable à un jumelage entre Palerme et une grande ville de Normandie comme Caen ou Rouen. Des colloques, des expositions peuvent être organisés entre nos deux régions. Une grande exposition sur la culture normande ici à Palerme serait magnifique. Un voyage en Normandie pour rencontrer les élus de la région. L'appel est lancé!"

A savoir:

Conquête . La conquête de la Sicile par Tancrède de Hauteville et ses fils au XI e siècle aboutit à l'élaboration d'un royaume normand de Sicile, créé en 1130 par Roger II qui comprend aussi la Calabre, les Pouilles, et Naples. Ce royaume sera dominé par la dynastie normande durant près de deux siècles.

. La conquête de la Sicile par Tancrède de Hauteville et ses fils au XI siècle aboutit à l'élaboration d'un royaume normand de Sicile, créé en 1130 par Roger II qui comprend aussi la Calabre, les Pouilles, et Naples. Ce royaume sera dominé par la dynastie normande durant près de deux siècles. Arabo-normanni. Dans les rues de Palerme, impossible de manquer ces panneaux qui dirigent le touriste vers les sites arabo-normanni (arabo-normand). Ce sont d'une par les plus nombreux mais surtout les plus prestigieux, de la cathédrale de Palerme en passant par celle de Cefalù avec son cloître à double colonnade rappelant celui du Mont-Saint-Michel, jusqu'au "palazzo di Normanni", le palais des Normands, siège du parlement de l'île, l'un des plus anciens d'Europe.

