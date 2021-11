Caen. À Caen, il frappe une jeune femme dans le tramway

Avec 2g d'alcool par litre de sang, un sexagénaire ukrainien se rend coupable de violence dans le tram de Caen (Calvados) lundi 11 juillet 2016. Il a comparu devant le tribunal de grande instance de Caen le jeudi 5 janvier 2017 pour s'expliquer sur des faits dont il n'a aucun souvenir.

Ivre, il agresse une jeune femme

Vers 19h30, le lundi 11 juillet 2016, sans aucune raison, l'individu attrape violemment une jeune femme par le bras dans le tram de Caen. Celle-ci se débat et se rassoit. Il lui assène alors trois coups de poing dans le genou et la frappe au visage. Cette agression lui vaudra deux jours d'incapacité totale de travail. Titubant, le regard voilé, il accuse 2g d'alcool par litre de sang. Placé en garde à vue, il se montre agressif. Le lendemain il ne se souvient de rien, seulement d'avoir acheté de l'alcool pour boire dans la rue, son épouse lui interdisant d'en consommer à la maison.

Il travaillait sur les réacteurs de Tchernobyl

L'avocat de la défense explique l'itinéraire peu commun du prévenu : "Cet homme avait une vie saine, il était chauffeur de taxi et boxeur. La vie en Ukraine étant difficile, il s'est porté volontaire pour protéger avec des sarcophages les réacteurs de Tchernobyl. L'État leur donnait des alcools forts pour "tenir le coup". Il a vu ses camarades mourir, certains tombaient comme des mouches sur le site. Il est devenu alcoolique. C'est par le biais de la Croix rouge qu'il est arrivé en France. Aujourd'hui il est soigné pour dépendance, hépatite et cancer du poumon."

"C'est un honneur de vous soigner"

Le président, Christophe Subts est sensible au drame de cet homme "Nous vous devons beaucoup, c'est un honneur pour la France de vous prendre en charge et de vous soigner." Évidemment il est néanmoins reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés et écope de 3 mois de prison avec sursis assortis de 24 mois de mise à l'épreuve. S'y ajoutent une injonction de soins et une interdiction de fréquenter les débits de boissons.

