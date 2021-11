Caen. Que faire à Caen le 31 décembre ?

Si vous ne savez pas quoi faire pour le soir du réveillon, la rédaction de Tendance Ouest s'est penché sur la question. Petit agenda d'idées hétéroclites pour fêter la nouvelle année à Caen (Calvados).

Le Grand cirque de Noël

A l'occasion des 10 ans du Grand Cirque de Noël de Caen, le Cirque Borsberg présente jusqu'au 31 décembre son nouveau spectacle. Une heure trente de grand divertissement dans la pure tradition des spectacles de cirque.

Pratique. Du jeudi 22 au samedi 31 décembre (sauf le 25) à 16h au Complexe Sportif Mendès France à Ifs.Tarifs: de 15 à 25€. Tél. 06 15 26 44 97

Casse-Noisette, un classique de fin d'année revisité

On ne présente plus le célébrissime ballet de Tchaïkovski, inspiré d'un conte d'Hoffmann, Casse-Noisette. Le jeune chorégraphe belge Jeroen Verbruggen s'empare de ce classique pour le revisiter et lui insuffler une touche baroque en même temps que surréaliste. Les costumes, étonnants, sont signés par la maison de couture On Aura Tout Vu, qui a habillé, entre autres, Lady Gaga.

Pratique. Du jeudi 29 au samedi 31 décembre au Théâtre de Caen. A 20h, les 29 et 30 décembre, 19h le 31 décembre. Tarifs : de 10 à 38 €. Tél. 02 31 30 48 00

Soirée funk et disco au Portobello

Pour danser jusqu'au premier petit matin de 2017, le Portobello propose une soirée de reprises de tubes disco et funk. Le groupe Composite fera vrombir le sol avant de laisser la place à DJ Bluff qui enfièvrera la nuit.

Pratique. Samedi 31 décembre au Portobello à partir de 23h. Tarif : 6€. Tél. 07 70 25 89 64

