Alençon. A Alençon, les avocats refusent de défendre le braqueur présumé : audience reportée

Jamais deux sans trois au tribunal correctionnel d'Alençon (Orne), qui devait juger mercredi 7 décembre 2016 les deux jeunes accusés d'un braquage d'une supérette à Alençon en août dernier, puis d'un bureau de tabac du quartier de Courteille en septembre.

Deuxième audience ce mercredi

Lors d'une première audience en comparution immédiate devant ce même tribunal le 19 septembre dernier, les deux jeunes avaient demandé un délai pour préparer leur défense. Le procès avait été reporté au mercredi 7 décembre 2016 et les deux accusés avaient été déférés dans l'attente de leur jugement.

Pas d'avocat

Coup de théâtre lors de cette seconde présentation devant la justice : l'un des deux accusés n'avait pas de défense. Et pour cause. Un avocat du barreau d'Alençon fait partie de la famille du buraliste qui a été braqué par les deux jeunes et aucun de ses confrères ne veut défendre l'agresseur. Il s'agit là d'un fait rarissime.

Une troisième audience

L'audience a donc été à nouveau reportée, au 21 décembre prochain, et un avocat d'Argentan sera commis d'office! La présidente du tribunal a expliqué que les deux jeunes encourent de très lourdes peines et qu'il n'y a pas d'alternative à cette décision de report de l'audience.

D'ici au 21 décembre prochain, les deux accusés restent emprisonnés au Mans (Sarthe).

