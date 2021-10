Vos sorties concert et club ce samedi 3 décembre en Normandie

MANCHE

La diva Marocaine Oum est en concert à l'Archipel de Granville dès 20h30.

A l'Apocalypse New à Hambye c'est la soirée Welcome to New-York. Déco US, Red Cups et Jacuzzi à 39,5°.

A l'Agrion au Moulin de Ver c'est la nuit des célibataires act 1.

Au Koncept à Lessay c'est Blackout avec cadeaux fluo à gagner toute la soirée.

Au New Dream à Vaudrimesnil c'est soirée Reggeaton avec entrée à 5 euros sans conso.

CALVADOS

Riff Raff est en concert au Cargö à Caen ce samedi à partir de 20h.

Les plus grands Dj's se donnent rendez-vous à Vire. Retrouvez Pascal Serra aux platines. L'entrée est offerte sur présentation de l'invitation sur la page Facebook de votre club.

Fêtez les 10 ans du Point Bar à Deauville avec Cat Sax Live et de nombreuses suprises.

ORNE

Comme tous les samedi dès 21h30, participez à la soirée Dance Party Au Lounge Café au Casino de Bagnoles-de-l'Orne.