Vos sorties concert club ce samedi 12 novembre en Normandie

MANCHE

Ce samedi soir, c'est la fin de la 7ème édition du festival Les Rendez-vous Soniques à Saint-Lô. Hyphen Hyphen, Grand Blanc ou encore Alice on The Roof dès 20h salle Beaufils. Les infos sur lesrendezvoussoniques.com.

Assistez au concert de sortie du nouvel Album d'A Fond'cale avec de nombreux invités qui ont participé à l'enregistrement de cet opus. C'est à l'espace culturel des Pieux avec La Margot en première partie. Billetterie à la Médiathèque des Pieux ou résa au 02.33.10.11.20.

A l'Apocalypse New à Hambye Makassy en live avec ses hits et séances photos et dédicaces.

A l'Agrion au Moulin de Ver 300 peluches offertes dans le cadre de la Peluche Night.

Force One est en showcase au Kissing club à Saint Jean de la Rivière.

CALVADOS

Au Palais à Caen assistez au showcase de Fababy avec une première partie assurée 109MusiQ.

Passez la nuit avec DJ Selecta Neko au DH Club à Subles.

ORNE

Comme tous les samedis dès 21h30, participez à la soirée Dance Party Au Lounge Café au Casino de Bagnoles-de-l'Orne