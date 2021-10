En première partie les Normands n'étaient pas présents et les Choletais en ont profité pour afficher 3 buts en 10 minutes. Deuxième partie, les Drakkars de Caen remontent la pente dangereuse dans laquelle ils se situent et marquent 2 buts. Grâce aux attaquants Simontaival, Undershute et à leurs assistances. Mais ils n'ont pas réussi à égaliser.

"Coup de pression"

Luc Chauvel, le coach des Drakkars, annonce à la fin du match sa "déception" et sa "frustration". Son équipe s'est "réveillée en deuxième partie, et il y a eu beaucoup de fautes et de pénalités. Ce qui a conduit à jouer en minorité. Il y a eu beaucoup d'occasions" mais qui ne se sont pas concrétisées.

Un retranchement certain

Grâce à ce match et à cette défaite les Caennais ont pu se rendre compte qu'il fallait "se focaliser sur la performance, sur ce qu'on peut maîtriser l'envie, la passion..."

Prochain match :

Samedi 3 décembre : Caen-Cholet à Cholet

Samedi 10 décembre : Caen-Nantes à Caen

