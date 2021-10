A VENDRE : Sapin de noël en or pur, 1.500.000 euros

Ce sapin en or pur mesure deux mètres de haut, pèse 19 kg, et a nécessité aux équipes 2 mois de travail. Il est l'oeuvre de la bijouterie de luxe japonaise Ginza Tanaka. La bijouterie fête cette année ses 90 ans et a voulu marquer le coup avec cette fabrication maison somptueuse.



Selon Takahiro Ito, le manager de la bijouterie, ce sapin a des vertus thérapeutiques... il s'explique : "Dans la situation actuelle, à l'heure où l'économie mondiale devient instable, regardez le Brexit, nous avons créé ce sapin de Noël pour effacer ces sombres nouvelles et proposer un avenir plus brillant, plus lumineux"... Une vertu thérapeutique à 1,5 million d'euros tout de même. Il ferait mieux de la faire à 15 euros pour qu'il ait une vraie vertu thérapeutique.



Pour l’instant, aucun acheteur ne s’est manifesté. Mais malgrè son coût très onéreux, ce sapin n'est pas le plus cher du monde. L'Emirates Palace Hotel, situé à Abu Dhabi avait confectionné un sapin d'une valeur marchande estimée à 8,2 millions d'euros en 2010. Un arbre de Noël de 12 mètres de haut, orné d'arcs en argent et en or, de boules et d'une multitude d'autres bijoux.



