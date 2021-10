Manger bio oui, mais pas toujours simple de trouver où se fournir. Il existe bien sur le réseau AMPA (Associations pour le maintien d'une agriculture paysanne) qui permet de commander des paniers directement aux producteurs. Mais si vous aimez malgré tout flâner dans les rayons pour vous laisser tenter par la couleurs des étals, il existe également à Rouen (Seine-Maritime) des boutiques qui vous permette de manger bio.

Du Bio local...

Chez Alternoo, Benjamin de Coster propose ainsi des paniers tous fais à partir de 9,50€ mais aussi des produits en vente libre. "Au début nous marchions par commande en ligne mais les gens aiment voir les produits en vrai, et cela nous permet aussi de leur donner des conseils".

Sa philosophie : faire du bio mais aussi, le plus possible, du local. "Nous travaillons avec des producteurs normands" souligne-t-il. Les produits sont donc de saison. Vous ne trouverez peut-être exactement tout ce que vous aviez inscrit sur votre liste de course mais ce sera l'occasion de découvrir de nouveaux produits. De la loca du Pérou (qui pousse en Normandie malgré son nom) aux potirons oranges, verts ou bleus en passant par le chou kale, les amateurs de bio ne sont pas au bout de leur surprise.

Et pour faciliter les choses, Alternoo propose des recettes (400 sont en ligne sur son site Internet) faciles et rapides pour mitonner ces nouveaux fruits et légumes.

... au plus vaste choix

Chez Biocoop du Rouennais à Amfreville-la-mi-voie (Seine-Maritime) en revanche, si les paniers de saison existent aussi, la promesse est celle trouver la même offre que dans n'importe quel supermarché, version bio bien sûr. "Nous avons plus de 9 500 références en magasin" précise Pascal Malgoli. Produits frais et l'épicerie, cosmétiques ou produits d'entretien, tout y est !

"Nous avons une très large gamme de produits en vrac, la plus importante de la métropole, poursuit-il. Cela permet d'éviter le prix d'emballage, ce qui représente aussi une économie pour la planète". Gros plus, Biocoop propose également de livrer les paniers composés depuis son site Internet directement chez vous... et à vélo !

A LIRE AUSSI.

Incubateurs en Normandie : quand les start-up construisent le monde de demain