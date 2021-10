Honfleur. Un cachalot échoué au large d'Honfleur

Un cachalot a été aperçu vers 9h, jeudi 17 novembre 2016, échoué aux abords d'Honfleur (Calvados). D'après les observateurs de la tour radar à Honfleur, le cétacé "d'environ 8 ou 10 mètres" a depuis été pris dans un courant provoqué par la marée montante, qui l'aurait remporté au large.

Un danger pour la navigation?

La station radar "garde un oeil dessus au cas où il présenterait un danger pour la navigation".

Pour Fabien Demaret de l'Observatoire PELAGIS pour la conservation des mammifères et oiseaux marins basé à La Rochelle (Charente-Maritime), "on en saura plus lors de la marée basse". Selon ce spécialiste "rien ne dit avec certitude qu'il soit décédé ou non, son corps ne présente aucun signe de décomposition comme c'est souvent le cas".

L'événement, bien que rare, n'est pas une première. Une dizaine d'animaux par an s'échouent sur le littoral français d'après Fabien Demaret. Une baleine à bec s'était échouée le 26 octobre dernier au Bec d'Andaine, sur la commune de Genêts du côté d'Avranches (Manche).

