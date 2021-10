hockey-sur-glace. Les Drakkars repartent de l'avant

C'est sûrement leur plus belle victoire de la saison, et pas seulement parce qu'ils n'en avaient gagné que trois auparavant. Les Drakkars ont réalisé une performance de premier plan en s'imposant sur la glace de Brest, qui avait déjà gagné deux fois contre eux cette saison, samedi 12 novembre (1-4). Un triplé de Michaël Buonincontri et un but de Matias Simontaival, qui semble se dessiner comme le deuxième buteur caennais derrière le Canadien, ont confirmé la victoire obtenue deux jours plus tôt contre Dunkerque (5-2).

Deux matchs précieux

Le Hockey Club de Caen aurait-il enfin lancé sa saison? "Jeudi soir, on a pris le dessus physiquement mais c'était encore très brouillon techniquement. Samedi, il y avait toujours du déchet, mais c'était beaucoup plus propre tactiquement. On a gardé notre plan de jeu." Largement dominé dans le premier tiers-temps, Caen a su courber l'échine en préservant dans l'ensemble le danger à distance. Et sur l'une de ses premières occasions, Michaël Buonincontri a débloqué le compteur. L'égalisation brestoise d'Erwan Pain en deuxième période est restée vaine, Caen inscrivant trois buts dans les vingt dernières minutes. "On a touché du bout des doigts le potentiel de l'équipe."

Les Drakkars devront prolonger cette dynamique samedi 19 novembre à Nantes, qu'ils devancent désormais. Ils recevront ensuite Cholet, autre adversaire direct. "Deux matchs très importants où il sera impératif de prendre des points", assurément.

