Après leurs deux victoires face à Brest (4-1) et à Dunkerque (5-2) la semaine passée, les Drakkars de Caen (Calvados) se sont fait remettre à leur place par les Corsaires de Nantes, samedi 19 novembre 2016. 3-0 au compteur.

Un match qui vire au cauchemar

Les Caennais n'ont pas su s'imposer et marquer ne serait-ce qu'un but.

Les Nantais ne leur ont laissé aucune chance. Malgré les opportunités et les attaques contrées du capitaine André Menard.

Prochain match: Caen-Cholet à Caen.