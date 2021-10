Le samedi 3 mai 2014, un jeune passe et repasse à grande vitesse, pétaradant sur un cyclomoteur, vers 10h du matin dans un quartier de Caen (Calvados). Il se retrouve au tribunal de grande instance de Caen, le 2 novembre 2016.

Insultes et tutoiement

A l'arrivée des policiers municipaux, le cyclomotoriste, passe au niveau de leur véhicule, ralentis et les insultes en les tutoyant. Puis il disparaît.

Il réapparaît au volant d'une voiture

Quelques minutes plus tard, il réapparaît au volant d'une voiture. Interpellé, il affirme, goguenard, que ce n'est pas lui, qu'il ne pouvait pas être sur le deux-roues puisqu'il est en voiture. Version qui ne tiendra pas longtemps face à un interrogatoire. Il avouera alors que c'était pour faire le "mariole".

Échec de la composition pénale

Ne s'étant pas présenté à la composition pénale, au cours de laquelle 300 euros d'amende devaient lui être demandés, l'individu âgé de 21 ans a comparu le mercredi 2 novembre 2016 devant le tribunal de grande instance de Caen pour outrage à personnes dépositaires de l'autorité publique.

Connu du tribunal pour enfants

Le prévenu est connu du tribunal pour enfants pour vols en réunion et en récidive et pour refus d'obtempérer. La procureur insiste sur son comportement routier dangereux ainsi que grossier et cavalier vis-à-vis des policiers municipaux. Le "mariole" écope donc de 105h de travaux d'intérêt général à exécuter dans les 18 mois, faute de quoi ce sera 2 mois de prison ferme.

